Автобан Львів-Чоп зацікавив американських інвесторів - Омелян

Іноземні компанії зацікавлені в концесійних проектах в Україні.

Про це заявив Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час круглого столу "Поточні концесійні проекти у секторі морських портів України", передає Урядовий портал.

"Для України це новий продукт, який ми хочемо почати з конкретних проектів: стивідорна компанія "Ольвія", Херсонський торговельний порт, порт Чорноморськ. Хочемо також включити в цей перелік першу концесійну залізницю, євроколію, яка поєднає Київ та Одесу. Інтерес з боку іноземних інвесторів до цього вже є. Думаю, що після входження Hutchison Ports та DP World на український ринок вантажопотік буде достатній", - сказав Омелян.

Міністр висловив сподівання, що буде розширено державно-приватне партнерство та концесію на українські автошляхи.

"Якраз сьогодні відбулась зустріч з американськими інвесторами, які розглядають можливість будівництва автобану з Чопу до Львову. Є багато інших проектів, про які треба говорити і робити. Запрошую всіх до співпраці", - зазначив міністр інфраструктури.

Нагадаємо, ще у 2010 прем'єр-міністр Микола Азаров пропонує представникам австрійського бізнесу і влади вивчити можливість спільного проекту з будівництва автодороги Львів-Чоп.