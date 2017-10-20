Нацбанк встановив курс гривні на рівні 26,5
П'ятниця, 20 жовтня 2017, 09:30
Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара на 20 жовтня на рівні 26,5 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,36 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,6030 гривні.
Нагадаємо, 19 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,49-26,51 гривні за долар.
Економічна правда
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