66% українців користуються інтернетом для особистих цілей

Близько 66% українців регулярно користуються інтернетом для особистих цілей, в той час як на глобальному ринку ця цифра становить 82%.

Про це свідчать результати дослідження Connected Consumer Study 2017.

Згідно з даними дослідження, найактивніші користувачі - у віці 25-34 і 35-44 років (27% і 23% відповідно).

"Сьогодні на одного українця припадає 1,4 підключених до інтернету пристроїв (в порівнянні з 1,2 пристроїв в 2016 році). При цьому, на одного українського користувача у віці від 16 до 44 років припадає вже 2 і більше пристроїв з доступом до мережі", - йдеться в прес-релізі.

Українці використовують все більше пристроїв, що надають доступ до інтернету: так, 41% користуються смартфонами (в минулому році - 35%), 34% - ноутбуками, близько 7% - смарт ТВ.

Крім того українці користуються нетбуками, хромкастами, електронними книгами, смарт-годинниками і трекерами, які також надають доступ до інтернету.

Також наголошується, що все більше українців обирають смартфони для користування інтернетом.

Так, в 2017 році 18% користувачів однаково часто використовували як комп'ютер/планшет, так і смартфон для виходу в інтернет.

Згідно з даними, поведінка українців в інтернеті збігається з глобальними тенденціями.

Так, українські онлайн-користувачі в першу чергу розважаються (82%), шукають в інтернеті інформацію (74%) і виконують поставлені завдання онлайн (38%), а також розміщують онлайн-контент (22%), допомагають іншим, показуючи, як щось зробити онлайн (27%).

Під час дослідження, проведеного Kantar TNS, були опитані респонденти з понад 63 країн світу.

В Україні дослідження проводилося в період з 1 квітня по 30 червня 2017 року у форматі персонального інтерв'ю, вибірка - тисяча респондентів у віці 16+.

Економічна правда