Кабмін відклав дату публікації ціни на газ для населення

Кабінет міністрів відклав на невизначений строк публікацію ціни на природний газ на рівні імпортного паритету на період із 1 жовтня 2017 року до 31 березня 2018 року.

Про це сказано в протокольному рішенні Кабміну від 26 вересня, копію якого мають "Українські новини".

"Погодитися з пропозицією Міненерго про відкладення строку оприлюднення відповідної інформації (публікація ціни)", - сказано в документі.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішено до узгодження механізму її визначення з Міжнародним валютним фондом та Європейським енергетичним співтовариством.

Таким чином, із 1 жовтня в Україні для населення та підприємств теплокомуненерго продовжує діяти ціна газу, установлена на рівні імпортного паритету з 1 квітня 2017 року в розмірі 4,942 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, відповідно до методики визначення ціни газу за імпортним паритетом, установленої постановою №187 від 22 березня 2017 року, з 1 жовтня 2017 року ціна газу для населення і ТКЕ повинна збільшитися на 17,6%.

Цей механізм було погоджено із МВФ на початку поточного року.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає категорично проти підвищення ціни.

Кабмін продовжує переговори із МВФ з питання зміни методики визначення ціни в постанові №187 для недопущення її підвищення, однак представники МВФ уже заявили, що не погоджуються із запропонованими урядом варіантами змін документа.