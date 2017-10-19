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60% експортних операцій проходять через офшори - ДФС

Четвер, 19 жовтня 2017, 20:30
Панама
Панама

Майже дві третини експортних операцій в Україні проходять за непрямими контрактами, через офшори.

Про це в ході прес-конференції повідомив голова Офісу великих платників Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, передає УНІАН.

За його словами, 60% експортних операцій великих платників, податки яких адмініструються в Офісі, проходять по непрямим контрактам.

"Для чого це робиться? Все розуміємо. Є посередник, який зареєстрований в юрисдикції, яка має пільговий режим оподаткування, і через цього посередника здійснюється придбання або реалізація того чи іншого виду продукції", - сказав він.

За словами Бамбізова, якби Україна приєдналася до плану BEPS, проблему можна було б вирішити набагато простіше.

"Якщо ми не приєднаємося до плану BEPS, ми будемо отримувати інформацію з істотним запізненням. На сьогодні ми отримуємо інформацію з запізненням 6-7 місяців, в кращому випадку. План BEPS передбачає автоматичний обмін інформацією", - сказав він.

Як повідомлялося, Україна планує до 2020 року почати автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки нерезидентів за міжнародним стандартом, який був розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку і схвалений G20.

Україна планує приєднатися до Плану Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі щодо протидії ухиленню від сплати податків – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

У рамках плану ОЕСР розробила 15 кроків, які охоплюють різні сфери протидії агресивного податкового планування.

Серед них: вдосконалення правил трансфертного ціноутворення, запобігання ухилення від сплати податків за допомогою міжнародних договорів, оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній, обмін інформацією.

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офшори ДФС податки
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