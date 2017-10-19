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У Приватбанку розповіли, чи продадуть “Буковель”

Четвер, 19 жовтня 2017, 19:40 — Олександр Колесніченко
 

Рішення про продаж непрофільних активів Приватбанку прийме Наглядова рада після оцінки майна.

Про це повідомив ЕП прес-секретар Приватбанку Олег Серга.

"На поточний момент проводиться комплекс  заходів щодо проведення переоцінки об'єктів нерухомості  та рухомого майна (предметів застави за лізинговими і кредитними угодами, а також об'єктів нерухомості, переданих на баланс банку як заставодержателя)", - заявив представник держбанку.

"За підсумками даних процедур буде встановлена ​​справедлива вартість цих активів і згідно рішення Наглядової Ради буде прийнято рішення про подальші дії щодо цих активів : реалізації або інші форми і способи отримання доходу/грошового відшкодування", - повідомив Серга.

Гірськолижний комплекс "Буковель" був взятий на баланс Приватбанку під час націоналізації

Нагадаємо, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Приватбанк має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.

Як повідомлялося, 10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

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Олександр Колесніченко, ЕП

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