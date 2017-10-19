Метро на Троєщину буде починатися в аеропорту Жуляни - Кубів

Четверта гілка Київського метрополітену з 13 станціями і довжиною 18 км пройде від аеропорту "Київ" (Жуляни) до житлового масиву Троєщина.

Про це заявив 18 жовтня перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає ЦТС.

"Говорив сьогодні про будівництво гілки київського метро з Троєщини до аеропорту "Київ" з китайськими інвесторами. Попередня вартість проекту 2 млрд доларів, 85% з них буде забезпечувати китайська сторона (кредит 20 років під 2% річних). 15% проекту фінансуватимуть за рахунок КМДА ... Тепер з аеропорту "Київ" можна буде дістатися метрополітеном майже в будь-яку точку міста", - повідомив чиновник.

Він також поінформував, що запевнив правління міжнародної групи "Pacific Construction" в тому, що КМУ та КМДА зобов'язуються запустити проект і довести його до кінця. Найближчим часом, за словами Кубіва, запрацює робоча група з представників компанії, МЕРТ, Київського метрополітену, які складуть текст остаточної угоди.

"Після підписання ми зможемо почати будівництво", - поділився планами перший віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київська влада збирається продовжити червону гілку до Новобіличів, а будівництво метро на Виноградар коштуватиме 11 мільярдів.