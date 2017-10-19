Поліція заявила про арешт "сміттєвих" цінних паперів на 40 мільярдів

Національна поліція повідомила про арешт "сміттєвих" цінних паперів на суму майже 40 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, працівники поліції встановили групу осіб, яка проводила фінансові оборудки на фондовому ринку. В межах провадження правоохоронці провели 34 обшуки.

"Організатори схеми та посадовці фондових бірж, які у ній були задіяні штучно завищували вартість цінних паперів підконтрольних емітентів, а потім реалізовували їх. Покупці "цінних" паперів (інвестиційні фонди, страхові компанії) використовували їх у своїх злочинних схемах", - повідомляє прес-служба.

"Щомісячно, вказаною злочинною групою реальному сектору економіки реалізується "сміттєвих" цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд гривень. За попередніми даними учасники фінансових оборудок щомісяця одержували за свої послуги мільйонні прибутки", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 51 печатку та документацію, яка підтверджує злочинну діяльність.

На даний час на цінні папери підконтрольних злочинній групі емітентів накладено арешт. Загальна сума капіталізації "паперів" майже 40 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура спільно з Національною поліцією виявили "сміттєві" цінні папери на 25 мільярдів гривень.

Економічна правда