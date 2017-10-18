У Ахметова, Новинського і Бойко можуть забрати газові ліцензії

Державна служба геології видала наказ про припинення ліцензій на розробку цілого ряду газових родовищ, які належать компаніям Ріната Ахметова, Вадима Новінського, оточенню Юрія Бойка і іншим власникам.

Про це йдеться в наказі відомства №448 від 17 серпня, передає Liga.net.

У перелік компаній, ліцензії яких призупиняються, увійшли 12 компаній.

Підставою для цього стало "порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр".

До переліку потрапила компанія Нафтогазрозробка, що входить до групи ДТЕК Ріната Ахметова. Компанія з 2015 року володіє ліцензією на розробку Хорошовської нафтогазоконденсатної площі в Харківській області, купивши її на відкритому аукціоні Держгеології.

Компанія Укрістгаз (Київ) може позбутися двох ліцензій на користування Краснозорською і Платовською площами в Харківській і Полтавській областях. Укрістгаз належить австрійській ITONS Holding GmbH. 99% цієї структури володіє San Posidanius Investments Limited з Кіпру.

Укрістгазу належать мажоритарні пакети енергопостачальної компанії Волиньобленерго і Харківської ТЕЦ-5. Компанію ЗМІ пов'язують з лідером опозиційного блоку Юрієм Бойком. Укрістгаз придбав пакети Волиньобленерго і Харківської ТЕЦ-5, коли Бойко працював в уряді Миколи Азарова.

Наприкінці вересня у Укрістгаза змінився номінальний власник. Замість кіпріота Дімітріса Іонідіса ним став Рубен Захарян. Останній є австрійським юристом і вважається директором ITONS Holding GmbH. Укрістгаз отримала свої газові ліцензії в 2013 році, коли Бойко був віце-прем'єром з ПЕК. За даними Міненерго, з 2015 року компанія не здійснює видобуток газу.

У компанії Азов Петролеум ЛЛС можуть забрати дозвіл на розробку невеликої Білосарайської шельфової площі, яка знаходиться в 50 км на південь від Бердянська. Доведені запаси родовища складають понад 1 млрд кубометрів. Компанія не здійснює видобуток, за даними Міненерго.

Власником компанії є австрійська ITSH Holding GmbH. По 50% цієї структури належить San Posidanius Investments Limited Юрія Бойка і Avelizaro Holdings Ltd Вадима Новинського.

Під загрозу залишитися без ліцензій потрапила Міжрегіональна газова компанія (МГК). Вона володіє трьома ліцензіями на розробку Золотарьовської, Нижньотищевської і Сиротинської газових площ в Харківській і Луганській областях.

З 2015 року компанія належить офшорці ICG Holding LTD (Кіпр). МГК пов'язують ЗМІ зі старшим сином Віктора Януковича - Олександром.

Компанія великого донецького бізнесмена Юхима Звягільського шахта ім. Засядька може також опинитися без своїх газових активів, згідно з наказом Держгеології. Шахті з 2011 року належать дозволи на розробку Закутного, Західнодеркульського, Північнолобачевського і Ямпельского нафтогазових родовищ в Луганській області.

У Компанії Укрнафтогазрозвідка (Іллічівськ) припинена ліцензія на розробку Базалівської площі (Харківська область). Компанія належить одеському підприємцю Ігорю Учителю.

У компанії Нові проекти (Київ) можуть забрати ліцензію на розробку ділянки губок в Криму. У 2017 році Нові проекти отримали російську ліцензію на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі Криму. Російський Комерсант називає цю компанію близькою до українського підприємця Сергія Курченка.

Також до переліку потрапили маловідомі компанії Екологічні системи України (Жуковська область, Полтавська область), Українська незалежна геологічна компанія (Південнозалужанська площа, Львівська область), Укргеоінвест, котра належить підприємцю Роману Сторожеві (Столярівська площа, Сумська область), державна Води України (Кулесна площа в Криму) і ряд інших компаній.

Усім компаніям Держгеології надало 10 днів на усунення порушень.