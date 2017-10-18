На Запоріжжі побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію

У Запорізькій області планують побудувати найбільшу наземну вітроелектростанцію в Європі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що вітроелектростанцію сумарною потужністю 500 МВт планують побудувати на території Приазовського і Мелітопольського районів Запорізької області.

"Інвестор проекту - компанія "Юрокейп Юкрейн" - українське підприємство компанії EuroCapeNewEnergy. Загальний обсяг інвестицій - близько 700 млн євро, з яких 300 млн євро, згідно з наявним у нас даними, вже зарезервовані для реалізації проекту з будівництва цієї ВЕС. Прогнозний термін реалізації проекту - 2019 рік", - повідомив Бойко.

За його словами, найбільша частина потужностей вітроелектростанції (350 МВт) буде побудована на території Гірсівської ОТГ Приазовського району Запорізької області, в розвиток інфраструктури якої компанія направить 350 тис доларів.

За інформацією Бойка, відповідний договір про внесок у розвиток соціальної інфраструктури представники Гірсівської ОТГ і ТОВ "Юрокейп Юкрейн" підписали днями в Запоріжжі.

Договір передбачає поетапне фінансування в розвиток інфраструктури, виходячи зі співвідношення 1 тис доларів інвестицій на 1 МВт потужності.

На сьогодні в Запорізькій області вже працює одна велика вітрова електростанція - Ботієвська ВЕС (ДТЕК). Станція була введена в експлуатацію в 2014 році і на сьогодні є найбільшою вітровою електростанцій на території України: має 65 вітрових турбін сумарною потужністю 200 МВт. Інвестиції у будівництво станції становили близько 340 млн євро.

Нагадаємо, першу в світі плавучу вітрову електростанцію відкрили біля узбережжя Шотландії.