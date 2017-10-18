"1+1" звинувачує сервіс поштової розсилки в майнінгу

Медіа-група "1+1 медіа" звинуватила український стартап Newzmate в прихованому майнінгу криптовалюти на сайтах компанії і подала відповідну заяву в кіберполіції.

Про це повідомляє прес-служба холдингу.

Департамент "1+1 digital" виявив, що через API Newzmate в браузери читачів новинних сайтів групи з домена api.traq.li завантажувався скрипт Coin-hive, який дозволяє добувати криптовалюту Monero. Скрипт потрапив на сайти групи після покупки сервісу електронних розсилок Traqli, який розробляє Newzmate.

В "1+1" вважають, що дії Newzmate підпадають під статтю 361 Кримінального кодексу України - "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку". За цим фактом група вже подала заяву до департаменту кіберполіції.

Як повідомляє Ain.ua, в Newzmate пояснили, що поява скрипта на сайтах медіа була наслідком збою в узгодженому експерименті для одного із зарубіжних клієнтів і ресурси, які звернулися до стартапу з питаннями, отримали пояснення.

Примітно, що в кінці вересня схожий інцидент з вбудовуванням скрипта Coin-hive для Майнінг Monero стався на онлайн-ресурсах холдингу УМХ: football.ua, Korrespondent.net, iSport.ua tochka.net та інших.