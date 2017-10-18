Міжбанк відкрився зміцненням гривні
Середа, 18 жовтня 2017, 11:09
18 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,42-26,44 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,42-26,44 гривні;
Євро - 31,07-31,09 гривні;
Російський рубль - 0,4609-0,4618 гривні.
Нагадаємо, 17 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17.00 встановилися на рівні 26,48 гривні за долар.
Економічна правда
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