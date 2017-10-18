Міжбанк відкрився зміцненням гривні

18 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,42-26,44 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,42-26,44 гривні;

Євро - 31,07-31,09 гривні;

Російський рубль - 0,4609-0,4618 гривні.

Нагадаємо, 17 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17.00 встановилися на рівні 26,48 гривні за долар.

Економічна правда