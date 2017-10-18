Мінфін США готовий допомогти Україні з реформою ДФС

Міністерство фінансів США готово надати Україні допомогу у проведенні комплексної реформи Державної фіскальної служби.

Про це йшла мова під час зустрічі міністрів фінансів України та США Олександра Данилюка та Стівена Мнучіна, повідомляє прес-служба Мінфіна.

"Під час зустрічі погодилися, що здійснення реформ неможливе без посилення інституційної спроможності відомств, і Мінфін США готовий надавати Україні допомогу в цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

"Зокрема, говорили про проект з комплексної реформи ДФС, що має на меті докорінну зміну роботи та філософії фіскальної служби", - повідомляє прес-служба.

Як наголошується, Міністерство фінансів США є одним з головних партнерів, що надає підтримку в реалізації цього проекту.

Економічна правда