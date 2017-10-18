Ахметов хоче викупити акції "Дніпрообленерго" у міноритаріїв "за копійки"

Енергохолдинг "ДТЕК" виставив оферту на купівлю акцій ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" у міноритарних акціонерів по 163,02 гривень за акцію, тоді як на останньому приватизаційному аукціоні акції цього підприємства були реалізовані за ціною 670,72 гривень.

Про це йдеться у повідомленні компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, інформацію про оферту отримано від ТОВ "ДТЕК Пауер Трейд" 17 жовтня 2017 року.



У "ДТЕК Дніпрообленерго" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що під час визначення ціни оферти наглядова рада керувалася середнім курсом акцій на "Українській біржі".

"Єдиним параметром для визначення ціни викупу є середній біржовий курс цінних паперів на ПАТ "Українська біржа" за останні три місяці до дати приватизації. Середній біржовий курс акцій компанії за цей період становить 163,02 грн. На інших біржах курс акцій компанії в цей час не формувався", - зазначили в "ДТЕК Дніпрообленерго".



У компанії додали, що група "СКМ" сконцентрувала 76,66% акцій (значний контрольний пакет) "ДТЕК Дніпрообленерго", що менше за поріг у 95% (домінуючий пакет) - тому вимога закону про викуп акцій у міноритаріїв за ціною приватизаційного аукціону в цьому разі не діє.

31 серпня переможцем аукціону з продажу державного пакету акцій (25%) "ДТЕК Дніпробленерго" виступила структура групи СКМ Ріната Ахметова - компанія Ornex.

25% акцій ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" було реалізовано за 1,468 мільярда гривень, що в 2,05 рази вище за стартову ціну.



"ДТЕК Дніпрообленерго" є найбільшою в Україні енергопостачальною компанією за обсягами транспортування та постачання електроенергії. Експлуатує 49,7 тис. км розподільних мереж на території Дніпропетровської області.

Детальніше про приватизацію читайте в статті: Національна лотерея: як Ахметов і "друзі Порошенка" розігрують енергетику