"Укрпошта" зекономила на закупках газу завдяки власній ліцензії

Відділення Укрпошти

"Укрпошта" 10 жовтня за результатами тендеру замовила "Видобувній компанії "Укрнафтобуріння" природний газ за цінами, нижчими від "Нафтогазівських".

Про це йдеться у системі "Прозорро", повідомляють "Наші гроші".

У жовтні в підземні сховища газу ПАТ "Укртрансгаз" закачають 3,30 млн куб м газу по 8 550 грн за тисячу кубометрів.

Це на п’ять відсотків дешевше від жовтневого тарифу НАК "Нафтогаз України", який становить 9 017 грн за тисячу кубометрів.

Замовник оплатить газ після поставки, а потім постачатиме власним відділенням, автобазам і центрам сортування за ліцензією, яку нещодавно отримав від НКРЕКП.

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі двох відсотків.

Ціна угоди становила 28,21 млн грн і на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 28,81 млн грн.

Конкурентами були "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" екс-міністра екології Миколи Злочевського і "Газова компанія Енергоком" Павла Кравченка і Василя Бєлова. "ДТЕК Трейдінг" не допустили до торгів через відсутність забезпечення.

"Укрнафтобуріння" до 2012 року належала на 90% кіпрській фірмі "Деріпон Коммершал ЛТД" Ігоря Коломойського і Віталія Хомутинніка. Потім вона продала половину своїх акцій лондонським "Аріана Бізнес Лімітед" і "Арес Системс ЛТД", які пов’язували з екс-міністром екології та енергетики Едуардом Ставицьким. На початку 2017 року структури російського бізнесмена Павла Фукса викупили у Ставицького 22,5% акцій "Укрнафтобуріння".

Раніше повідомлялося, що Укрпошта має намір зайнятися поставками природного газу на свої об'єкти.