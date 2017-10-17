Україна і Мальта з наступного літа запустять пряме авіасполучення

Авіакомпанія Air Malta з наступного літа почне здійснювати регулярні рейси з Мальти до Києва.

Про це заявив міністр туризму Мальти Конрад Міззі, повідомляє видання Times of Malta.

Оголошення про це було зроблене під час державного візиту президента Мальти до Києва.

Речник президента України Святослав Цеголко щоправда у Твіттері написав, що пряме авіасполучення буде встановлене навесні наступного року.

Весною наступного року між Україною та Мальтою стартує пряме авісполучення — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 17, 2017

Авіакомпанія Air Malta зараз перебуває в процесі розширення свого флоту і планує найближчим часом збільшити парк літаків на одну одиницю.

Європейська правда