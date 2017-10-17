Заступник голови МВФ ніколи не чув про "план Маршалла" для України

Перший заступник керуючого директора МВФ Девід Ліптон нічого не знає про "план Маршалла" для України.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ніколи нічого не чув про цю ідею, і якщо б така підготовка дійсно велася, я б про це знав", - сказав він.

При цьому він зазначив, що продовження Україною реформ сприятиме суттєвому збільшенню фінансування, будь то запозичення на боргових ринках або залучення інвестицій.

"Найбільш багатообіцяюча перспектива для України - в залученні інвестицій, які, у свою чергу, почнуть створювати в країні зв'язки з європейським ланцюжком поставок. Подібні зв'язки мають німецькі та скандинавські підприємства в Польщі та інших країнах Центральної Європи. Завдяки талановитій й освіченій робочій силі в Україні, а також враховуючи рівень заробітної плати, майбутнє країни як частини Європи має будуватися не на будь-яких угодах, а на інвестиціях, які почнуть пов'язувати економіку України з економікою Європи. Очікуваний внаслідок цього економічний ефект буде набагато більшим, ніж названі цифри", - додав Ліптон.

Нагадаємо, віце-прем’єр Степан Кубів заявляв, що "План Маршалла для України" розрахований на 10 років і в середньостроковій перспективі передбачає виділення по 5 мільярдів доларів на рік.

Як повідомлялося, ідея надання масштабної фінансової підтримки увійшла до порядку денного саміту Україна-ЄС.

"Ми обговорили можливість нового довгострокового плану підтримки України на кшталт того, що був запропонований на саміті ЄНП, так званого плану Маршалла", - повідомив за підсумками саміту президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, Посол Федеративної республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель не бачить потреби у фінансуванні України за прикладом так званого "плану Маршалла".

Як відомо, назву "план Маршалла" носить програма відбудови економіки Західної Європи, яка була започаткована після Другої світової війни за рахунок допомоги та кредитних коштів, наданих США.

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