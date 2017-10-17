Влада не повинна думати про вибори - заступник голови МВФ

Владі України важливо зосередити зусилля на просуванні вперед в рамках плану реформ, ще не час думати про вибори.

Про це заявив перший заступник керуючого директора Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Україні, перш за все, важливо слідувати плану реформ і досягти угоди з нами щодо чергового перегляду... Головне зараз - чи зможе Україна зміцнити стабілізацію і перейти до економічного зростання, який дозволить країні вирішити її проблеми. Це найбільш важливе питання, ще не час думати про вибори", - сказав Ліптон.

"Європейський союз має намір надати фінансову допомогу, якщо політичний клімат в країні буде задовільним, Європейський банк реконструкції і розвитку має ряд проектів, які могли б залучити нові кошти в Україну. Є також багато інших фінансових ресурсів, які можуть бути доступні України, не кажучи вже про результати сильнішої економічної діяльності", - додав заступник голови МВФ.

Він також додав, що МВФ ще не визначився з датою прибуття місії до Києва.

"Ми не обговорювали дату прибуття місії (з українською делегацією - ред). Швидше, ми були зосереджені на обговоренні подальших кроків, необхідних для того, щоб Україна могла просунутися вперед у виконанні програми", - сказав Ліптон.

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