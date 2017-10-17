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Активи Приватбанку почали виставляти на продаж

Вівторок, 17 жовтня 2017, 10:55
 
Дніпро

Приватбанк продає 17 об'єктів нерухомості на суму 50 мільйонів гривень через державне підприємство "СЕТАМ".

Як повідомляє прес-служба OpenMarket, об'єкти знаходяться в Дніпрі.

Аукціон відбудеться 3 листопада з 9:00 до 18:00. Об'єкти продажу - квартири.

"Упевнений, що наші послуги принесуть банку додаткові гроші. В результаті виграного тендеру планується виставлення ще ряду цікавих об'єктів банку", - зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишнів.

Раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Приватбанк має продати непрофільні активи, в тому числі і ряд об'єктів нерухомості, які знаходяться на балансі банку.

Економічна правда

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