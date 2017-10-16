Українці вкрали з магазинів товарів на мільярд гривень – ЗМІ

За рік українці викрали з магазинів роздрібної торгівлі товарів на суму більш ніж 1 мільярд гривень.

Про це йдеться у статті на "Дзеркалі тижня".

Автор вказує, що кожен 20-ий товар — вкрадений. За його оцінками, приблизно 1-1,5% прибутку кожного магазину втрачається через крадіжки.

"Молодь переважно грішить крадіжками, вважаючи, що таким чином самостверджується, куражиться. Проте крадуть не тільки молоді люди, але і цілком респектабельні громадяни. Але найчастіше крадіжками грішать ті, хто не мають грошей на харчування", - йдеться у статті.

"Як свідчать дані компанії Axis і некомерційного партнерства представників роздрібних мереж, головні причини втрат у рітейлі представляють: внутрішні крадіжки — 33,3%, зовнішні крадіжки — 32,9%, адміністративні помилки — 26,1%, шахрайство постачальників — 7,6%", - повідомляється в тексті.

"Переважно крадуть дорогі, невеликого розміру товари: прилади для гоління, одяг, взуття. З продуктів — сир, ковбасу, овочі, горілку", - пише автор.

"Здавалося б, при таких втратах власники торговельних мереж повинні кричати про цю проблему кожен рік. Але не кричать. Більш того, тримають ці дані під величезним секретом. Чому? Тому що всі втрати в магазинах враховані у ціні товару. Однак, схоже, не тільки власники торгових мереж, але і держава не знає, як діяти в цій ситуації. Або ж свідомо не звертає уваги на зазначене явище", - резюмує автор.