Відтепер дороги ремонтують з 10-річною гарантією - Омелян

Україна переходить до десятирічних гарантій підрядників щодо якості ремонту автодоріг.

Про це під час огляду автодороги Східниця – Пісочна на Львівщині зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє "Укрінформ".

"Другий рік в Україні всі компанії, які здійснюють дорожні роботи, дають гарантії мінімально на п`ять років. А відтепер ми переходимо на десятирічні гарантії", - зазначив міністр.

За його словами, це не просто слова чи обіцянки, це зобов`язання компанії-підрядника у випадку будь-яких дефектів усувати їх за власний кошт.

"Цього року вперше провели перевірку всіх доріг, збудованих у 2016 році. Дефекти виявлено на мінімум чверті з них і всі вони були усунуті підрядниками. Лише незначний відсоток компаній вирішили при цьому схитрувати і вирішити конфлікт у судовому порядку. Проте вони закрили собі шлях для подальшого розвитку і участі у тендерах в Україні", - заявив Омелян.

Як доповнив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, із 200 кілометрів доріг, відремонтованих торік у регіоні, дефекти були виявлені на єдиній дорозі - Броди-Тернопіль. І вони були усунуті за рахунок компанії-підрядника, яка допустила брак. Такий підхід буде до всіх відремонтованих автодоріг.

Нагадаємо, раніше Омелян навів нові дані про вартість ремонту автодоріг в Україні.

Як повідомлялося, у проекті бюджету на наступний рік передбачено 40 мільярдів гривень на ремонт і будівництво доріг.

У 2016 році Україна посіла 137-е місце зі 144 країн світу за якістю дорожнього покриття.

Нагадаємо, раніше голова Укравтодору Славомір Новак заявив, що кошти на ремонт доріг в рамках "митного експерименту" надходять не у повному обсязі.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Славомір Новак: не бачу нічого поганого у тому, що політики піаряться на дорогах