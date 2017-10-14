Проти російської шахти Ахметова розпочато справу про банкрутство

Арбітражний суд Ростовської області призначив на 1 листопада 2017 року розгляд обґрунтованості заяви про визнання банкрутом АТ Шахтоуправління Обухівська, яке входить в холдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це сказано в ухвалі суду, пише Liga.net.

Із заявою про визнання Шахтоуправління Обухівська звернулося ТОВ Шахтинське електромонтажне налагоджувальне управління.

Приводом для звернення до суду став борг Шахтоуправління в розмірі 6,7 млн ​​руб. (Бблизько 3 млн гривень).

ДТЕК купила Шахтоуправління Обухівська в 2012 році. У 2016 році воно було переведено з операційної компанії ДТЕК Енерго в пряме управління холдингу ДТЕК.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що розглядають варіант продажу своїх активів в Ростовській області з метою поліпшення фінансової стабільності і забезпечення інтересів кредиторів.