Прем'єр розповів про "драконівські" штрафи для роботодавців

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що влада повинна карати роботодавців, які приховують зайнятість своїх працівників.

Про це він сказав в інтерв’ю 5 каналу.

Гройсман наголосив, що у рамках підвищення мінімальної зарплати були прийняті серйозні рішення про штрафні санкції, які будуть стосуватися недобросовісних роботодавців.

"Тепер те, що стосується детінізації. Я вважаю, що ми маємо як працівники вимагати від наших роботодавців оформляти всіх людей на роботу офіційно. В цьому питанні треба поставити крапку. Час, коли сприймали найманого працівника, як раба без прав, без документів, без нічого, має відійти в минуле", - сказав прем’єр.

"Ми прийняли рішення в рамках підвищення мінімальної зарплати, дуже серйозні, я б сказав "драконівські" штрафні санкції. Поки що ми їх навіть не впроваджували, тому що це десятки та сотні тисяч гривень, якщо знайдемо неоформленого працівника", - додав він.

За його словами, необхідно карати тих недобросовісних роботодавців, які приховують зайнятість, які приховують від свої найманих робітників сплату до пенсійного фонду і фактично роблять їх в майбутньому бідними.

"Ми це повинні змінювати. В тому числі є повноваження місцевих органів влади, які зараз отримали по закону повноваження за тим, щоб слідкувати за цим і вживати відповідні заходи щодо детінізації", – наголосив Гройсман.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

Більше про пенсійну реформу читайте в матеріалах "Всі там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана" та "Хочу на пенсію. Як змінить життя українців "реформа Гройсмана".

Економічна правда