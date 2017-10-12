Офіційний курс гривні суттєво знизився

Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня на рівні 26,63 гривні, таким чином українська валюта знизилася на 10 копійок.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,57 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6171 гривні.

Нагадаємо, 12 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,60-26,63 гривні за долар.

Економічна правда