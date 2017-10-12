Антимонопольний комітет взявся за ринок скрапленого газу

Антимонопольний комітет України здійснює збір та аналіз доказів у справі за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого газу.

Про це заявив державний уповноважений комітету Валерій Полюхович під час конференції "LPGUkraine international conference 2017".

Полюхович розповів про основні проблеми функціонування ринку скрапленого газу та можливі шляхи їх врегулювання.

"Станом на сьогодні ринок скрапленого газу функціонує у складних умовах. Імпортозалежність, недостатня розвиненість інфраструктури, "тіньова" реалізація та зростання кількості незаконних газових модулів безумовно впливають на цінову ситуацію на ринку", - сказав він.

Водночас, за його словами, з огляду на стабільне зростання споживчого попиту на скраплений газ, не виключений вплив і суб’єктивних чинників на ціноутворення, зокрема, внаслідок можливої координації конкурентної поведінки між учасниками ринку.

"Наразі Комітет здійснює збір та аналіз доказів у справі за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого газу, в тому числі шляхом проведення виїзних позапланових перевірок учасників ринку", - підсумував державний уповноважений.

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Економічна правда