Нацбанк скасував вимоги печатки та нотаріального засвідчення документів

Національний банк скасував вимогу друку і нотаріального засвідчення для низки документів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Відтепер клієнти уповноважених банків, які бажають здійснити валютну операцію, зможуть не завіряти печатками документи, які подаються для проведення цих операцій. Також не вимагатиметься засвідчення печатками документів, які подаються до Національного банку України", - сказано в повідомленні.

Також в цілому ряді випадків знято вимогу щодо нотаріального посвідчення для оригіналів або копій документів, що стосуються проведення валютних операцій.

При цьому, нотаріальне узгодження перекладу договорів та інших документів, що надаються банками та їх клієнтами в Національний банк, залишається обов'язковим.

На думку НБУ, вищезазначені заходи забезпечать виконання Національним банком вимог оновленого українського законодавства, а також сприятимуть спрощенню умов ведення поточної діяльності банками та бізнесом.

Нагадаємо, закон, що передбачає скасування вимоги обов'язкового використання печаток на документах, набув чинності 19 липня.

Економічна правда