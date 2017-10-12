План по ремонту доріг на 2017 рік виконаний не буде - Омелян

У 2017 році в Україні буде капітально відремонтовано близько 2 тисяч кілометрів автомобільних доріг із запланованих 2,5 тисячі кілометрів, у зв'язку з недостатнім фінансуванням.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє УНІАН.

"На початку цього року, коли нам обіцяли фінансування в розмірі 35 млрд грн, ми виходили з того, що ми побудуємо близько 2,5 тис км доріг. Оскільки фінансування не надійшло в тому обсязі, в якому було заплановано, по факту ми маємо більше 20 млрд грн, відповідно наш прогноз - 2 тис км доріг на кінець року", - сказав він.

Міністр підкреслив, що Дорожній фонд в Україні необхідний для планування ремонту в дорожній галузі.

"Дорожній фонд необхідний. Ми будемо розуміти, яка цифра в наявності Укравтодору та Мінінфраструктури є на ремонт. Дорожній фонд - захищена стаття", - сказав Омелян.

Нагадаємо, раніше Омелян навів нові дані про вартість ремонту автодоріг в Україні.

Як повідомлялося, у проекті бюджету на наступний рік передбачено 40 мільярдів гривень на ремонт і будівництво доріг.

У 2016 році Україна посіла 137-е місце зі 144 країн світу за якістю дорожнього покриття.

Нагадаємо, раніше голова Укравтодору Славомір Новак заявив, що кошти на ремонт доріг в рамках "митного експерименту" надходять не у повному обсязі.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Славомір Новак: не бачу нічого поганого у тому, що політики піаряться на дорогах.