По всьому світу стався збій в роботі Facebook

Користувачі інтернету по всьому світу повідомляють про проблеми в роботі Facebook.

Про це пише Dailystar.

Збій є і в мобільних додатках. Інформація про це з'являється в соціальних мережах.

Більшість користувачів в соцмережах повідомляють про "повне відключення". Вони відзначають, що сайт не завантажується і що вони не можуть увійти в свої облікові записи.

В цілому користувачі залишають різні повідомлення про помилки.

Деякі стверджують, що сайт не працює для обслуговування, в той час як у інших сторінка залишається порожньою.

Помилка призвела до того, що користувачі не можуть ділитися посиланнями або публікувати статті.

Сайт Down Detector, який вимірює згадки навколо певної теми для відстеження збоїв по всьому світу, показує тисячі користувачів, які повідомляють про проблеми.

Проблеми виникають в окремих частинах Великобританії і США.

Один з користувачів опублікував повідомлення, з яким він зіткнувся. Воно виглядає наступним чином: "Facebook скоро повернеться". "Дякуємо за ваше терпіння, ми покращуємо сайт", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, сайтом користується понад мільярд осіб по всьому світу.

У Facebook поки офіційно не прокоментували ситуацію, що склалася.

Економічна правда