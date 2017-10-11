Основний годувальник країни - переробна промисловість

Найбільше податків до Держбюджету сплатили компанії, які працюють в галузі переробної промисловості.

Про це стало відомо з данних Офісу великих платників податків, які є у розпорядженні ЕП.

До п'ятірки основних галузей платників входять: переробна промисловість (60,7 млрд гривень), добувна (28,9 млрд гривень), електроенергетика (25,3 млрд гривень), транспортна галузь (20,9 млрд гривень), а також оптова та роздрібна торгівля (20,7 млрд гривень).

Нагадаємо, стали відомі Топ-10 найбільших платників податків.

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Економічна правда