Основний годувальник країни - переробна промисловість
Середа, 11 жовтня 2017, 16:00
Найбільше податків до Держбюджету сплатили компанії, які працюють в галузі переробної промисловості.
Про це стало відомо з данних Офісу великих платників податків, які є у розпорядженні ЕП.
До п'ятірки основних галузей платників входять: переробна промисловість (60,7 млрд гривень), добувна (28,9 млрд гривень), електроенергетика (25,3 млрд гривень), транспортна галузь (20,9 млрд гривень), а також оптова та роздрібна торгівля (20,7 млрд гривень).
Нагадаємо, стали відомі Топ-10 найбільших платників податків.
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Економічна правда
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