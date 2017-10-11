Всі розділи
Укр / Рус

Основний годувальник країни - переробна промисловість

Середа, 11 жовтня 2017, 16:00

Найбільше податків до Держбюджету сплатили компанії, які працюють в галузі переробної промисловості.

Про це стало відомо з данних Офісу великих платників податків, які є у розпорядженні ЕП. 

До п'ятірки основних галузей платників входять: переробна промисловість (60,7 млрд гривень), добувна (28,9 млрд гривень), електроенергетика (25,3 млрд гривень), транспортна галузь (20,9 млрд гривень), а також оптова та роздрібна торгівля (20,7 млрд гривень).

 

Нагадаємо, стали відомі Топ-10 найбільших платників податків.

Рекомендуємо почитати: Вони не платять державі. 100 найбільших боржників України

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

промисловість податки
Матеріали за темою
ЄС підготував нові антидемпінгові інструменти для захисту промисловості 4 жовтня 2017, 11:00
ЄС встановив нульове мито на українське взуття - Микольська 22 липня 2017, 16:50
"Нафтогаз" підвищує ціни на газ для промисловості 21 липня 2017, 15:25
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті