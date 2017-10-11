НБУ встановив офіційний курс гривні на 11 жовтня

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 жовтня на 3 копійки та встановив його на рівні 26,58 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,36 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5782 гривні.

Нагадаємо, 10 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,57-26,60 гривні за долар.

Економічна правда