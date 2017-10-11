Міненерго обгрунтувало незмінність ціни на газ для населення

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оприлюднило нову формулу розрахунку ціни на природний газ для населення, яка обґрунтовує незмінність ціни до 1 квітня 2018 року.

Відповідні зміни до постанову №187 від 22 березня 2017 року найближчим часом будуть винесені на розгляд Кабінету міністрів, передає прес-служба міністерства.

"Відповідно до запропонованого Міненерговугілля розрахунком ціна газу на період з 1 жовтня 2017 року по 1 квітня 2018 року становитиме 5223,06 грн без ПДВ, що на 5,6% більше поточної ціни. Оскільки розрахована ціна не перевищує 10% поточної ціни, немає підстав для її перегляду на опалювальний сезон 2017-2018 року", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, міністр фінансів Олександр Данилюк на переговорах з керівництвом МВФ має намір підняти питання формування ціни на газ для населення згідно з умовами Фонду для отримання чергового кредиту.

Українська сторона може запропонувати МВФ альтернативну формулу ціни на газ й спробує переконати в цьому представників Фонду.

Нагадаємо, відповідно до старої формули розрахунку, ціна на газ повинна зрости до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів, на 17,6%

З урахуванням податків, націнок постачальників та транспортних витрат кінцева ціна для населення і комунальників становитиме 8,032 тис. грн при нинішньому тарифі в 6,937 тис. грн за тисячу кубометрів.

Однак в уряді вважають, що така ціна є неприйнятною через низьку платоспроможність населення.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня поточного року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня. Замість цього 26 вересня Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

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Економічна правда