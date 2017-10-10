В Україні стало більше грошей - НБУ

Грошова маса в Україні у вересні 2017 року зросла на 1,7% - до 1,123 трлн гривень.

Ця інформація оприлюднена на офіційному сайті НБУ.

Як зазначається, кредитний портфель у вересні збільшився на 1,7% - до 973,290 млрд гривень.

За даними НБУ у вересні вартість гривневих кредитів для бізнесу зросла на 0,6 процентних пункту (п. п.) - до 13,9% річних.

Прибутковість депозитних продуктів в національній валюті для бізнесу знизилася на 0,1 п.п.- до 8,1% річних.

Процентні ставки за кредитами в нацвалюті для населення за підсумками вересня зросли на 1,3 п.п. - до 28,8% річних, тоді як за депозитами скоротилися на 0,8 п.п. - до 10,6% річних.

Грошова база у вересні знизилася на 1,5% - до 373,4 млрд гривень.

Чисті міжнародні резерви у вересні збільшилися на 11,2% - до 6,079 млрд доларів, заборгованість банків за кредитами рефінансування скоротилася на 0,2% - до 63,645 млрд гривень