Всі розділи
Укр / Рус

Укрпошта знизила тарифи на посилки в Європу

Вівторок, 10 жовтня 2017, 18:20

Укрпошта знизила тарифи на відправку посилок в дев'ять європейських країн.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Залежно від ваги зменшена вартість до 15% на відправку посилок масою до 10 кг в Польщу, Чехію, Литву, Латвію, Естонію, Словаччину та Угорщину.

Для Італії та Іспанії знижено вартість пересилки посилок вагою понад 10 кг: від 15% до 35% в залежності від ваги.

Детальніше з тарифами на пересилання міжнародних відправлень можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, "Нова пошта" підвищила тарифи з 1 серпня.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Укрпошта
Матеріали за темою
Керівник Укрпошти: Звільнимо всіх, хто не посміхається 5 жовтня 2017, 15:35
"Укрпошта" дозволила оформлювати міжнародні відправлення онлайн 18 вересня 2017, 16:55
"Укрпошта" запустила тестову доставку для інтернет-магазинів 16 вересня 2017, 16:00
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті