Укрпошта знизила тарифи на посилки в Європу
Вівторок, 10 жовтня 2017, 18:20
Укрпошта знизила тарифи на відправку посилок в дев'ять європейських країн.
Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Залежно від ваги зменшена вартість до 15% на відправку посилок масою до 10 кг в Польщу, Чехію, Литву, Латвію, Естонію, Словаччину та Угорщину.
Для Італії та Іспанії знижено вартість пересилки посилок вагою понад 10 кг: від 15% до 35% в залежності від ваги.
Детальніше з тарифами на пересилання міжнародних відправлень можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, "Нова пошта" підвищила тарифи з 1 серпня.
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