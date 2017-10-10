Укрпошта знизила тарифи на посилки в Європу

Укрпошта знизила тарифи на відправку посилок в дев'ять європейських країн.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Залежно від ваги зменшена вартість до 15% на відправку посилок масою до 10 кг в Польщу, Чехію, Литву, Латвію, Естонію, Словаччину та Угорщину.

Для Італії та Іспанії знижено вартість пересилки посилок вагою понад 10 кг: від 15% до 35% в залежності від ваги.

Детальніше з тарифами на пересилання міжнародних відправлень можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, "Нова пошта" підвищила тарифи з 1 серпня.