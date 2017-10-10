Гривня на міжбанку втратила 9 копійок
Вівторок, 10 жовтня 2017, 17:50
10 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,57-26,60 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,57-26,60 гривні;
Євро - 31,35-31,39 гривні;
Російський рубль - 0,4588-0,4599 гривні.
Нагадаємо, 9 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,48-26,51 гривні за долар.
Економічна правда
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