Росія збільшила контрабанду вугілля з ОРДЛО на 18% - ЗМІ

У вересні 2017 року з Росії було поставлено на експорт в країни Європи на 18% більше вугілля ніж в серпні цього року.

Про це свідчать дані РЖД і ФМС, передає Liga.net.

Так, у вересні 2017 року було поставлено на експорт близько 208 тис тонн вугілля, нелегально вивезеного з окупованих районів Донецької та Луганської областей, що на 33 тис тонн більше ніж у серпні цього року (близько 175 тис тонн).

У вересні 77,8% усієї контрабанди, або 161,4 тис тонн, припало на чотири російські фірми: компанію "Газ-Альянс", "Петролеум капітал" (обидві підконтрольні Сергію Курченку), "ТД Антрацит" і "Російський антрацит".

Як повідомляється, в серпні-вересні експорт вугілля, в тому числі вивезеного з Донбасу, з портів на півдні Росії був утруднений через обмеження, введені Російською залізницею.

"Зараз пріоритет віддається поїздам з матеріалами для будівництва Керченського мосту. Тому в Ростові спостерігалося значне скупчення вагонів з вугіллям і були затримки з відвантаженням на експорт", - повідомило джерело видання.

З липня ряд великих компаній, які займаються вивезенням вугілля з окупованих районів Донбасу, припинили оформляти такі поставки в російських митних органах. У зв'язку з цим відстежити потоки вугілля на неконтрольованому українською владою кордоні з Росією складно.

Наприклад, компанія "Газ-Альянс" і "Внешторгсервіс" (контролює шахти ДТЕК в ОРДЛО) не проходять як імпортери антрациту з окупованих територій України, як було раніше.

При цьому згідно з експортними накладними Федеральної митної служби, "Газ-Альянс" у вересні поставила за кордон через "РЖД Логістика" понад 82 тис тонн вугілля-антрациту "невідомого походження".

Російські трейдери продовжують оформляти більшість експортних поставок контрабандного вугілля через офшорні компанії без вказівки країни призначення.

Серед таких компаній - Coal trade antrahcit LLP, Gregol Limited (Великобританія, обидві контролюються братами Олександром та Сергієм Мельничуками), Сarbon&natural resources corp Limited, Altercom Limited, Yorkland Merchants limited (всі - Гонконг), Bornholm Inter LP.

Раніше польське видання Dziennik опублікувало матеріал про постачання в Польщу антрациту з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Журналісти нарахували близько 11 тисяч тонн вугілля, які нелегально вивезли з Донбасу і згодом поставили до Польщі.

Пізніше міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевській підтвердив ввезення в його країну антрациту з окупованих частин Донбасу.

При цьому він заявив, що в Польщі проведуть перевірку за фактом поставки вугілля з ОРДЛО і заборонять такі поставки.