Ринок теплоенергетики монополізують під ДТЕК - асоціація

Рада оптового ринку електроенергії надає антиконкурентні преференції найбільшим учасникам ринку теплової генерації.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг на сторінці у Facebook.

20 вересня 2017 року Рада оптового ринку електричної енергії затвердила проект змін до Правил оптового ринку (Протокол №26 від 20.09.2017).

Це рішення передбачає пріоритетне включення у роботу блоків теплової генерації (ТЕС), що працюють на вугіллі газової марки перед блоками, що працюють на вугіллі антрацитової марки, безвідносно до цінової конкуренції.

На думку асоціації, це рішення базується на антиконкурентних принципах і містить ряд контраверсійних економічних норм та наслідків.

"Якщо учасники ринку стверджують про дефіцитність вугілля марки Г, то який сенс надавати штучну преференцію спаленню саме марки Г, якщо вона дефіцитна і це буде спричиняти додатковий імпорт?", - йдеться у повідомленні.

"Якщо дефіциту вугілля марки Г немає, тоді необгрунтованою є формула імпортного паритету "Роттердам+" на вугілля марки Г", - заявили у асоціації.

Як йдеться у повідомленні, таке рішення надає очевидні переваги компанії ДТЕК, яка володіє 75% теплової генерації, що працює на марці Г.

"Також компанія ДТЕК контролює 75% українського видобування вугілля марки Г. На нього буде штучно підвищений попит, якщо дане рішення буде запроваджене. Очевидний економічний інтерес у такому рішенні одного конкретного учасника ринку", - запевняють члени асоціації.

Згідно з розрахунками, прийняті зміни сприятимуть додатковому виробітку товарної продукції без жодної цінової конкуренції у сумі понад 4 млрд грн у рік.

"Таке рішення є очевидно необгрунтованим та несправедливим в умовах, коли генерація, що працює на вугіллі марки А сформувала запаси антрациту, готова і має бажання працювати при теперішніх цінових рівнях. Оскільки формула "Роттердам+" дає більш ніж достатньо коштів усій тепловій генерації, незважаючи на те, на якому вугіллі вона працює", - сказано в повідомленні.

Дане рішення Ради ОРЕ підписали 7 учасників: представники ДТЕК (4 голоси), Енергоатому, Центренерго, Укргідроенерго.

"На нашу думку, це є узгоджені антиконкурентні дії. Саме завдяки таким рішенням відбувається монополізація ринку, що призводить до відповідних цінових наслідків для споживачів. Яскравий приклад - монополізований ринок вугілля із формулою "Роттердам+", - резюмували у Асоціації.

Представники АСЕКП закликали Антимонопольний Комітет України, НКРЕКП, Міністерство палива та енергетики не погоджувати дане рішення ради ОРЕ.

Економічна правда