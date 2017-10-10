УЗ закупила російську продукцію за завищеними цінами - ЗМІ

Філія Центру забезпечення виробництва компанії "Укрзалізниця" закупила у компанії "Інтеркабель Київ" кабельно-провідникову продукцію, вироблену в Росії, за 117,4 мільйона гривень.

Про це пише видання "Наші гроші", посилаючись на дані системи ProZorro.

Так, цього року автотранспортом надійшла 281 тонна контактного мідного низьколегованого фасонного дроту марки НлОл 0,04Ф-100 в барабанах виробництва "Росскат" (Росія) за 417 грн за кг.

При цьому в Україні цей провід продають оптом за 136 гривень за кг, що в три рази дешевше тендерної ціни.

Окрім того, марка зі схожими характеристиками МФ-100 коштує на українському ринку близько 250 гривень за кг, що принаймні в півтора рази дешевше закупівлі залізниці.

Раніше "Укрзалізниця" закуповувала цей провід у інших підрядників у 2015 році за 342 гривень за кг, а в 2014 році - по 212 гривень.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" купила нібито чеські запчастини, які роблять у Росії.