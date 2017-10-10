"Укравтодор" з'єднає новим автобаном Львів і Будапешт

Державне агентство автомобільних доріг України має намір реалізувати проект нового автобану Львів - Будапешт через КПП "Дийда".

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" на сторінці в Facebook.

"В рамках реалізації цього проекту Укравтодор спільно з Всесвітнім банком почали підготовку pre-feasibility study проекту будівництва (реконструкції) дороги I категорії Львів - Мукачево", - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що дорога стане основною артерією для експорту українських товарів до країн Східної і Південної Європи і транзитним коридором міжнародної торгівлі через Україну з Білорусі та країн Прибалтики в країни Східної і Південної Європи, а також забезпечить стале сполучення Закарпаття з іншими регіонами України.

Зараз дорога М-06 з Мукачева до Львова проходить через складний гірський рельєф, а проїзд по ній займає близько 3,5 годин. Новий автобан скоротить час у дорозі до 2 годин, обіцяє "Укравтодор".

Нова автомагістраль з'єднає Львів з угорським автобаном М-3 Будапешт-Ніредьгаза і стане головним автомобільним коридором між Україною та Угорщиною.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури Володимир Омелян навів нові дані про вартість ремонту автодоріг в Україні.

Економічна правда