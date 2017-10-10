"Укрзалізниця" може підвищити вантажні тарифи на 15%

Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" може підвищити тарифи на вантажоперевезення на 15%.

Про це на нараді з учасниками транспортного ринку заявив директор з економіки та фінансів УЗ Андрій Рязанцев, передає прес-служба компанії.

Повідомляється, що на нараді учасники ринку обговорювали можливість індексації тарифів на залізничні вантажні перевезення у 2017 році в розмірі 15%.

"У січні-серпні 2017 року, в порівнянні з відповідним періодом 2016 року, зростання вартості залізничних перевезень становить 107%, а індекс цін зростання товарів промислової продукції відповідно до періоду попереднього року становить 130,8%", - сказав Рязанцев.

"Тобто ми маємо різницю в порівнянні цих двох показників у 23,8%, і цей розрив потрібно хоча б зменшити, зокрема, шляхом зміни рівня тарифів. Чому ми купуємо той же метал за ціною на 25-30% вище, ніж рік тому, а свої послуги не можемо навіть на 15% проіндексувати", - зазначив він.

У свою чергу, глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна в ефірі телеканалу 112 повідомила, що "Укрзалізниця" і бізнес працюють над пошуком збалансованого рішення за розміром підвищення тарифів на вантажоперевезення.

"Ми зараз прагнемо досягти вирішення проблеми відносин залізниці та вантажоперевізників, знайти таку цифру підвищення, яка буде збалансована. Вона дасть певний ресурс залізниці і не зруйнує, не призведе до надзвичайної інфляції", - сказала вона.

За її словами, розмір підвищення залізничних тарифів буде менше, ніж заявлені 22,5%.

Відповідаючи на питання, яка цифра зараз обговорюється, Ляпіна сказала: "Між 10% і 15%, йде пошук цього збалансованого рішення".

Як зазначила глава Держрегслужби, представники бізнесу на всіх робочих групах наполягають, щоб отриманий в цьому році додатковий ресурс залізниця змогла освоїти.

"Бізнес зацікавлений у розвитку залізниці, адже це його партнер", - констатувала вона.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 13 вересня затвердив фінансовий план "Укрзалізниці", в якому закладено підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 22,5% з 1 жовтня 2017 року.

Американська торгова палата 21 вересня звернулася до Кабміну з проханням утриматися від підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення у 2017 році.

Державна регуляторна служба України запропонувала переглянути обсяг підвищення тарифів.

Економічна правда