Нардепи запропонували легалізувати криптовалюти

Народні депутати запропонували Верховній Раді легалізувати оборот біткоіну та інших криптовалют в Україні.

Про це сказано в законопроекті №7183, зареєстрованому в парламенті 6 жовтня, передає НВ.

Так, державне управління у сфері обігу криптовалют пропонується покласти на Національний банк України.

Для цього планується доповнити закон "Про Національний банк України" пунктом, який наділяє НБУ функціями визначення порядку створення та діяльності криптовалютної біржі, моніторингу всіх криптовалютних транзакцій, порядку ідентифікації суб'єкта криптовалютних операцій.

Передбачається, що держава не несе зобов'язань, а також не відшкодовує вартість криптовалюти у разі її знецінення або втрати з будь-яких інших причин.

Крім того, автори законопроекту хочуть зобов'язати суб'єктів криптовалютних операцій, тобто криптовалютні біржі, користувачів системи блокчейн, власників криптовалюти і майнерів зберігати дані про проведені транзакції протягом 5 років.

Також у документі зазначено, що криптовалютна біржа зобов'язана здійснювати моніторинг усіх транзакцій, ідентифікацію та персоніфікацію суб'єктів криптовалютних операцій в порядку, встановленому НБУ.

Дохід, отриманий криптовалютною біржею від здійснення криптовалютних операцій, підлягає оподаткуванню відповідно до вимог чинного законодавства.

Крім того, законопроект передбачає визначення основних термінів, таких як криптовалюта, криптовалютна біржа, криптовалютний кошик, криптовалютні транзакції, система блокчейн, користувач системи блокчейн, суб'єкт криптовалютних операцій, власник криптовалюти, майнер, майнінг та інші.

Наприклад, криптовалюта у законопроекті визначається, як програмний код (набір символів, цифр і букв), який є об'єктом права власності, може виступати засобом міни, відомості про який вносяться і зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду).

Криптовалютна біржа - це організація, яка забезпечує взаємозв'язок між суб'єктами криптовалютних операцій, забезпечує обмін криптовалюти на електронні гроші, валютні цінності, цінні папери.

Користувачем системи блокчейн може виступати будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка за допомогою власного та/або орендованого технічного обладнання підтримує працездатність системи блокчейн, здійснює проведення криптовалютних транзакцій і захисту системи блокчейн.

Майнер, згідно із документом, - це будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка за допомогою власного та/або орендованого спеціалізованого обладнання забезпечує працездатність і безпеку системи блокчейн, криптовалютних транзакцій, і, в залежності від правил системи блокчейн, отримує винагороду системи блокчейн та/або набуває право власності на криптовалюту.

Як повідомлялося, Національний банк не може визнати криптовалюти валютою і попереджає про ризики шахрайств.

Рекомендуємо почитати: Біткойн. Золота лихоманка 21 сторіччя

Економічна правда