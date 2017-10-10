ГПУ підозрює "Приват" у махінаціях з транзитом мазуту

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за підозрою ПАТ "Ексімнафтопродукт" в махінаціях з транзитом мазуту білоруського виробництва через Одеський морський торговельний порт.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Києва, пише enkorr.

Підозра ГПУ полягає в тому, що після аналізу даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби слідчими було встановлено, що транзит білоруського мазуту через Одеський порт здійснювався партіями, більшими, ніж максимальна вантажопідйомність суден, які приймали цей продукт.

Це, на думку ГПУ, дає підстави припускати, що частина транзитного мазуту, можливо, була реалізована на внутрішньому ринку без сплати податків.

"Встановлено, що протягом 2017 року посадові особи "Ексімнафтопродукту" з Одеського порту документально зробили відправку мазуту морськими судами понад їх максимальної вантажопідйомності, що дає підставу вважати, що товар (мазут в режимі транзит, - ЕП) частково, ймовірно, не був вивезений з митної території, а був реалізований посадовими особами "Ексімнафтопродукту" в роздрібній торгівлі за готівкові кошти на території України, що спричинило несплату податків в особливо великих розмірах", - йдеться в документі.

Розслідування було розпочато в середині червня цього року.

В рамках цієї справи слідчі ГПУ просили у слідчого судді доступ до дзвінків, СМС та інших даних за номерами мобільних телефонів керівництва інших структур з орбіти групи "Приват" - "Синтез Ойл", "Одесанафтопродукт", "Чорноморський паливний термінал", - які надають "Ексімнафтопродукту" послуги з перевалки нафтопродуктів.

Суд відмовив ГПУ в отриманні такого доступу, вважаючи аргументи слідства непереконливими.

За даними enkorr, проект транзитної перевалки білоруського мазуту та інших нафтопродуктів на потужностях "Ексімнафтопродукту" з середини 2016 р здійснює компанія "Сокар Трейдинг".

Трейдер відзначав погані інвестиційні умови, пов'язані з високими ставками портових тарифів і зборів, а також зі свавіллям митниці.

ПАТ "Ексімнафтопродукт" є частиною потужного в Україні Одеського перевалочного комплексу, контрольованого групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, потужністю понад 20 млн т/р.

До складу Одеського перевалочного комплексу також входять підприємство "Одеснефтепродукт" (зберігання і перевалка світлих нафтопродуктів), "Синтез Ойл" і "Укрлоудсістем" (перевалка скрапленого газу).