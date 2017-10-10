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Світові ціни на нафту зростають

Вівторок, 10 жовтня 2017, 09:43

Ціни на нафту еталонних марок в ході азіатських торгів у вівторок слабо зростають, інвестори продовжують чекати щомісячного звіту ОПЕК в середу і Міжнародного енергетичного агентства в четвер.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 підвищилася на 7 центів (0,13%) - до 55,86 долара за барель.

Нафта WTI з поставкою в листопаді на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла на 0,08 долара (0,16%) - до 49,66 долара за барель.

У понеділок Brent подорожчала на 0,17 долара (0,3%), до 55,79 долара за барель, WTI - на 0,29 долара (0,6%), до 49,58 долара за барель.

Зростання на нафтовому ринку підтримували заяви генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркіндо про поступове ребалансування і міністерства енергетики Саудівської Аравії про скорочення експорту в листопаді.

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