Путін зустрінеться з лідерами німецького бізнесу – і з керівництвом Siemens
Президент Росії Володимир Путін проведе зустріч з представниками ділових кіл Німеччини.
Про це в понеділок, 9 жовтня, повідомив російським ЗМІ помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, інформує Deutsche Welle.
За його словами, зустріч організована з ініціативи Східного комітету німецької економіки. Вона відбудеться в Сочі 12 жовтня.
Німецький бізнес представлять керівники приблизно 20 підприємств, що працюють на російському ринку. Серед них - Siemens, Metro, Wintersholl, Linde, Knauf та інші.
Нагадаємо, концерн Siemens, втягнутий у скандал з постачанням чотирьох газотурбінних установок в анексований Крим, заявив, що може розглянути питання про згортання свого бізнесу в Росії.
Втім, пізніше в керівництві концерну оголосили про намір поборотися за підряди на модернізацію російських електростанцій.
Європейська правда
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