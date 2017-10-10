Путін зустрінеться з лідерами німецького бізнесу – і з керівництвом Siemens

Президент Росії Володимир Путін проведе зустріч з представниками ділових кіл Німеччини.

Про це в понеділок, 9 жовтня, повідомив російським ЗМІ помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, інформує Deutsche Welle.

За його словами, зустріч організована з ініціативи Східного комітету німецької економіки. Вона відбудеться в Сочі 12 жовтня.

Німецький бізнес представлять керівники приблизно 20 підприємств, що працюють на російському ринку. Серед них - Siemens, Metro, Wintersholl, Linde, Knauf та інші.

Нагадаємо, концерн Siemens, втягнутий у скандал з постачанням чотирьох газотурбінних установок в анексований Крим, заявив, що може розглянути питання про згортання свого бізнесу в Росії.

Втім, пізніше в керівництві концерну оголосили про намір поборотися за підряди на модернізацію російських електростанцій.

Європейська правда