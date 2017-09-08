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"Нафтогаз" і "Газпром" не досягли прогресу щодо формули ціни на газ – Коболєв

П'ятниця, 8 вересня 2017, 20:34

НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" отримають остаточні рішення з формулою ціни на газ вже в Стокгольмському арбітражі.

Про це повідомив глава НАК Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу" в п'ятницю ввечері.

"На вимогу трибуналу ми провели переговори з Газпромом за контрактом на купівлю-продаж газу", - заявив Коболєв.

"Вони нещодавно завершилися і за їх результатами ми йдемо в трибунал для отримання остаточного рішення за новою формулою і деяких інших аспектів подальшої роботи з цією компанією", – сказав він.

"Я сказав би акуратно: ми не досягли того прогресу на який розраховував трибунал", – додав глава НАК.

Як повідомлялося, 31 травня Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Також арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" про перегляд ціни на газ у контракті з компанією "Газпром" і скасував заборону на реекспорт газу.

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Інтерфакс-Україна

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