Суд почав банкрутство колишнього газового монополіста Фірташа

Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство ПрАТ Укргаз-Енерго, яке в 2006 році займало монопольне становище на ринку імпорту газу в Україну і постачання палива промисловим споживачам.

Про це йдеться в повідомленні Вищого господарського суду, пише Liga.Net.

Справа про банкрутство відкрита за позовом оператора української ГТС компанії Укртрансгаз.

Укртрансгаз раніше домагався в суді банкрутства Укргаз-Енерго в зв'язку з боргом в розмірі 580 млн гривень. Він був сформований в ході відносин за договором N117-36 від 28 лютого 2007 року, в рамках якого оператор ГТС надавав трейдеру послуги з транспортування газу.

Ця заборгованість була визнана судом ще в 2010 році, а в 2011 році на його виконання було видано відповідний наказ. Але згодом Укргаз-енерго домоглося відстрочки виконання цього рішення.

Як повідомлялося, ЗАТ Укргаз-Енерго було створено в лютому 2006 року Нафтогазом і RosUkrEnergo на паритетних засадах. 50% RUE володів Дмитро Фірташ та Іван Фурсін

Компанія спочатку почала продавати газ промисловості на українському ринку. Через частку в RosUkrEnergo Газпром володів 25% УГЕ.

До квітня 2006 року Укргаз-Енерго стала ексклюзивним імпортером російського газу, купуючи його у RUE замість Нафтогазу на кордоні з Росією.

Навесні 2008-го Кабінет міністрів з ініціативи Юлії Тимошенко скасував рішення про створення Укргаз-Енерго. Нафтогаз подав позов з вимогою ліквідувати посередника.

Після ліквідації в 2015 році RosUkrEnergo частка Газпрому в Укргаз-Енерго перейшла компанії Centragas Holding Limited (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якої вважається Фірташ.

Centragas володіє 50% УГЕ. Інші 50% акцій були відсуджені у Нафтогазу і їх приналежність є спірною.