Енергостратегія України: збільшити видобуток газу і почати його експорт з 2020 року
Україна розраховує почати експорт природного газу з 2020 року після того, як буде вжито заходів щодо забезпечення газом власних потреб.
Про це йдеться в тексті Енергетичної стратегії України до 2035 року.
"Основні заходи з реалізації стратегічних цілей у газовому секторі: до 2020 року й далі здійснення необхідних заходів для забезпечення потреб України в обсягах природного газу власного видобутку з подальшою можливістю почати його експорт", - зазначається в документі.
Також стратегія передбачає встановлення ринкових цін на газ для всіх категорій споживачів, подальше впровадження системи адресних субсидій, їх монетизацію та досягнення майже абсолютного (98%) рівня розрахунків за газ.
Згідно з документом, передбачається виділення компанії-оператора газотранспортної системи ("Укртрансгаз") зі складу Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України", залучення до управління оператора європейського партнера, а також забезпечення кінцевого споживача правом вибирати постачальника газу.
Як повідомлялося, 1 червня проект Енергостратегії було опубліковано на сайті Міненерговугілля.
10 серпня він був схвалений на засіданні урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики.
18 серпня Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2035 року, яка передбачає дворазове зниження рівня енергоємності національної економіки, а також збереження значного внеску атомної енергетики в балансі виробництва електроенергії.
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Економічна правда
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