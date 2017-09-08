НАБУ виявило змову у порту "Южний", з порушників стягнули 23 мільйони

На підставі фактів, встановлених детективами Національного антикорупційного бюро, Антимонопольний комітет визнав змову у діях учасників торгів із закупівлі робіт та послуг із днопоглиблення у порту "Южний".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Два підприємства, які вдалися до цих антиконкурентних узгоджених дій — "Лігос уа" і "Укрзв’язокгідробуд" — комітет оштрафував на загальну суму близько 23 млн грн.

Їм заборонено брати участь у торгах на закупівлю товарів, робіт або послуг коштом держави впродовж найближчих трьох років.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року Южненська філія "Адміністрації морських портів України" здійснила закупівлю експлуатаційних днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Южний".

За результатами торгів було укладено договір з "Лігос уа" на суму майже 134 млн грн. Слідство вважає, що цю закупівлю проведено за завищеними цінами.

Зібравши достатньо інформації, що свідчила про можливий антиконкурентний характер дій із боку учасників торгів, НАБУ звернулося до Антимонопольного комітету і той почав власне розслідування.

Згаданий епізод, а також низка аналогічних закупівель, розслідується детективами НАБУ в рамках кримінального провадження за фактом можливого вчинення службовими особами АМПУ низки корупційних кримінальних правопорушень, внаслідок яких інтересам держави завдано шкоди на суму близько 300 млн грн.

Всі кримінальні правопорушення пов’язані із здійсненням державних закупівель упродовж 2015-2016 років.

Крім того, на підставі зібраних доказів в розслідуванні згаданого кримінального провадження, навесні 2017 року Національне антикорупційне бюро подало до Господарського суду м. Києва позов про визнання недійсним договору на суму 712 млн грн.

Економічна правда