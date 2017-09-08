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Кубіву потрібно 35 мільярдів доларів для модернізації інфраструктури

П'ятниця, 8 вересня 2017, 13:10

Ціна модернізації застарілої інфраструктури в Україні становить понад 35 мільярдів доларів.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні для ремонту доріг ми направляємо надзвичайні зусилля і кошти. За підрахунками експертів, для модернізації застарілої інфраструктури необхідно понад 35 млрд доларів", - заявив Кубів.

Ця сума, за словами чиновника, повинна бути сконцентрована і диверсифікована між проектами, необхідними для втілення європейських стандартів інфраструктурного підходу.

"Забезпечити такий фінансовий ресурс не можна без приватного капіталу, і одним з механізмів розвитку сучасної інфраструктури є державно-приватне партнерство", - зазначив Кубів.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України разом з європейськими експертами розробили проект Національної транспортної стратегії – 2030 і назвали пріоритетні інфраструктурні проекти.

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інфраструктура МЕРТ Кубів
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