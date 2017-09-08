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Названо операторів з найгіршою якістю зв'язку і передачі даних

П'ятниця, 8 вересня 2017, 12:45

Національна комісія з регулювання зв'язку та інформатизації опублікувала статистику за якістю мобільного зв'язку за першу половину 2017 року.

Про це Нацкомісія повідомила на своєму офіційному сайті.

Відзначається, що гіршими за більшістю показників виявилися оператори PeopleNet і lifecell.

Найбільші проблеми з якістю зв'язку у PeopleNet, а з "великої трійки" мобільних операторів найгірше йдуть справи у lifecell.

Недоступною найчастіше теж виявляється мережа PeopleNet.

Роз'єднання дзвінків через технічні проблеми відбувається найчастіше також у PeopleNet. Серед "великої трійки" найгірший показник знову у lifecell. Кращий показник у "Інтертелекому".

Кращі показники передачі даних у Vodafone і Київстар, найгірший - у lifecell і PeopleNet.

Стосовно доставки смс-повідомлень, найкращі показник у Vodafone, а у PeopleNet не доходить кожне 50 повідомлення.

Нагадаємо, на початку серпня Держспецзв'язку запропонувало обов'язкову реєстрацію всіх абонентів мобільного зв'язку в Україні.

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Київстар мобільний зв'язок Life:) НКРЗІ
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Економічна правда
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