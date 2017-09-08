НБУ продовжує знижувати офіційний курс гривні
П'ятниця, 8 вересня 2017, 09:45
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 вересня на 2 копійки та встановив його на рівні 26,00 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,12 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,5507 гривні.
Нагадаємо, 7 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,02-26,05 гривні за долар.
Економічна правда
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