НБУ продовжує знижувати офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 вересня на 2 копійки та встановив його на рівні 26,00 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,12 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5507 гривні.

Нагадаємо, 7 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,02-26,05 гривні за долар.

Економічна правда